Green — гра-головоломка, у якій кожен рівень принципово відрізняється. У вас є 50 унікальних і чудово створених головоломок, і вам потрібно мислити нестандартно, щоб вирішити всі з них. Не соромтеся використовувати кнопку лампочки, яка з’явиться у верхньому правому куті, якщо ви застрягли на рівні. Зверніть увагу, що для кожного рівня є кілька підказок, обов’язково прочитайте їх усі. Як швидко ви можете завершити всі 50 рівнів і завершити Green? Використовуйте ліву кнопку миші, щоб взаємодіяти з головоломкою. Натисніть на лампочку, щоб отримати підказки. Зелений був створений Бартом Бонте. Перегляньте іншу гру Factory Balls Forever на Poki!

Вебсайт: poki.com

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