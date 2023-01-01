Чорний — це мінімалістична головоломка, де кожен рівень принципово відрізняється. Існує понад 25 унікальних і чудово створених головоломок, і вам потрібно мислити нестандартно, щоб розгадати їх усі. Не соромтеся використовувати кнопку лампочки, яка з’явиться у верхньому правому куті, якщо ви застрягли на рівні. Зверніть увагу, що для кожного рівня є кілька підказок, обов’язково прочитайте їх усі. Як швидко ви зможете завершити всі 25 рівнів і завершити Black? Використовуйте ліву кнопку миші, щоб взаємодіяти з головоломкою. Натисніть на лампочку, щоб отримати підказки. Чорний був створений Бартом Бонте. Перегляньте інші їхні ігри на Poki: Blue, Green і Factory Balls Forever.

Вебсайт: poki.com

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