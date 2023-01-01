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Sugar, Sugar

Sugar, Sugar

poki.com

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Sugar, Sugar — гра-симулятор, створена Бартом Бонте. Розгадуйте головоломки, просіюючи цукор у кавові чашки! Ваше завдання полягає в тому, щоб намалювати мости та добре розташовані лінії, щоб захопити кожну зернину. Кожен рівень матиме нове солодке завдання, і перешкоди стають складнішими в міру просування гри. Зосередьтеся, щоб досягти кожної мети! Використовуйте ліву кнопку миші або палець, щоб намалювати лінію та наповнити чашки. Ця лінія діятиме як стіна або бар’єр, щоб цукор не випадав за межі бажаної області. Цукор, цукор створив Барт Бонте. Грайте в інші ігри на Poki: Blue, Green і Factory Balls Forever.

Вебсайт: poki.com

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