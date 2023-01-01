Factory Balls Forever - гра-головоломка, в якій вам потрібно правильно розфарбувати кульки! Використовуйте різні інструменти, щоб замазати м'яч, перш ніж почати його малювати. Використовуйте інструменти в правильному порядку, щоб створити правильний шаблон для головоломки. У грі є маса рівнів, які стають дедалі складнішими. Чи зможете ви завершити всі головоломки в Factory Balls Forever? Про творця: Factory Balls Forever створив Барт Бонте. Це його перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

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