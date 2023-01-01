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Color Car

Color Car

poki.com

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Color Car — це барвиста гра на спритність, де вам потрібно проїхати кожен рівень, торкаючись лише білого! Створено KasSanity, грайте в Color Car на Poki та подивіться, скільки рівнів ви можете пройти. Торкніться будь-якого кольору, крім білого, і ваша гра закінчена. Скористайтеся перевагами бонусів, як-от TNT, портали тощо, які допоможуть вам закінчити. Як далеко може проїхати ваше кольорове авто? Елементи керування: клавіші зі стрілками вліво/вправо - поворот ліворуч/вправо Пробіл - перезапуск Про автора: Color Car створено компанією KasSanity, що базується в Канаді. Вони також є творцями KnockOff, Dashy Square тощо!

Вебсайт: poki.com

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