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Who is? 2 Brain Puzzle & Chats

Who is? 2 Brain Puzzle & Chats

poki.com

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Хто є? 2 Brain Puzzle & Chats — гра-головоломка, у якій вам потрібно шукати підказки за допомогою розмов із різними персонажами. Як продовження веселої гри-загадки Who is? , цього разу Хто є? 2 пропонує більше сотні складних сценаріїв. Щоб досягти успіху, ви повинні ставити правильні запитання, збирати корисну інформацію та створювати розумні відповіді! Знайти підказки недостатньо! Ви також повинні думати нестандартно, щоб вирішити всі питання. Ви добре вмієте спілкуватися з людьми, щоб знаходити підказки та розгадувати головоломки? Це ваша гра!

Вебсайт: poki.com

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