Об’єднайте подібних істот, і вони виростуть і стануть більшими. Спробуйте досягти мети на кожному етапі та насолоджуйтеся цією грою зі злиттям головоломки без обмежень у часі! Щодня безкоштовні нові рівні, виконуйте всі щоденні завдання!

Вебсайт: combine.frvr.com

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