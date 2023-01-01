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Double Dodgers

Double Dodgers

poki.com

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Double Dodgers — це гра на спритність, у якій вам потрібно керувати своїм персонажем, що йде по небезпечному тротуару, граючи в гру на своєму мобільному телефоні! Рухайтеся зліва направо, щоб ухилятися від перешкод, які стоять на вашому шляху, і стрибайте з персонажем на телефоні, щоб вижити. Керуйте обома персонажами одночасно, не впавши, щоб встановити високий бал! Граючи, ви можете розблокувати масу різних скінів для свого телефону. Чи зможете ви двічі ухилятися вулицями? Управління: Переміщення - клавіші зі стрілками / wasd Про творця: Double Dodgers створено Pelican Party. Вони відомі Nugget Royale і Ducklings.io, в обидва можна грати тут, на Poki!

Вебсайт: poki.com

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