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Day of Meat: Radiation

Day of Meat: Radiation

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Вебсайт: poki.com

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Day of Meat: Radiation — це простою гра Tower Defense про те, щоб залишитися в живих у постапокальпітичній пустелі. Після того, як планета була знищена подією кінця світу, радіоактивні монстри почали сіяти хаос. Ваш обов'язок захистити себе та свою базу від хвиль страшних монстрів, які атакують вас. Ваша база автоматично стрілятиме по кожному ворогу, але ваше завдання — досліджувати й ефективно оновлювати базу, не захоплюючись ордами. Відкривайте та вдосконалюйте нову зброю, об’єкти, снаряди, відновлюйте здоров’я, дивовижні унікальні сили та багато іншого! Зверніть увагу на те, що оновлення, які ви застосовуєте в Лабораторії, будуть постійними. Тож дотримуйтеся балансу між дослідженнями в реальному часі та лабораторними оновленнями та прискорюйте гру, коли це необхідно. Не забудьте поділитися цим із друзями, щоб побачити, хто може залишитися в живих довше! Натисніть або торкніться оновлення внизу екрана. Якщо кнопка зелена, у вас достатньо коштів для дослідження. Якщо він червоний, вам потрібно ще трохи зберегти. День м’яса створений Lampogolovii. Зіграйте в їхню іншу неактивну гру зі стрільбою на Poki: Day of Meat! Ви можете грати в Day of Meat: Radiation безкоштовно на Poki. У Day of Meat: Radiation можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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