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Грайте в State of Survival: The Zombie Apocalypse онлайн безкоштовно за допомогою мобільної хмари now.gg. Минуло довгих шість місяців від початку зомбі-апокаліпсису, який поклав кінець цивілізаціям людства. Тепер тільки ви та група ваших найближчих друзів можете дати бій нескінченним полчищам нежиті, які кишать вулицями цього міста. Побудуйте захист свого міста від армій зомбі та збережіть своїх людей живими в цій стратегічній грі на виживання для Android.

Вебсайт: now.gg

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