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Arknights

Arknights

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Вебсайт: now.gg

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Грайте в Arknights онлайн безкоштовно за допомогою мобільної хмари now.gg. Arknights — це стратегічна гра від Yostar, у якій ви ведете боротьбу з небезпечним вірусом, який захопив світ. Працюйте пліч-о-пліч із відданою Амією, щоб набирати та навчати операторів, а потім відправляти їх у місії по всьому світу. Захищайте невинних і знищуйте всіх, хто стоїть на вашому шляху! Доля острова Родос у ваших руках. Виберіть правильних операторів для кожної роботи, а потім складіть виграшну стратегію, щоб перемогти своїх ворогів за рекордно короткий час. Сотні операторів шикуються в чергу, щоб приєднатися до вашої команди. Усі готові й бажають зробити все можливе, щоб захистити острів Родос. Комбінуйте їх для безмежної різноманітності та можливостей!

Вебсайт: now.gg

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