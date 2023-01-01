Little Big Snake

Пробирайтеся змією через змагання, щоб виконувати місії, покращувати свої навички та знищувати інших гравців. Поглинайте нектар і енергію, залишену противниками, щоб збільшити свій розмір, навички та здібності. Прокладайте свій шлях угору по харчовому ланцюгу, перетворюючись на справжню Маленьку Велику Змію. Щодня кидайте виклик іншим гравцям, щоб стати найбільшою змією в ямі. Знищуйте своїх ворогів, обертаючись навколо них і врізаючись у вас. Їжте смачний нектар, що залишився після них, і збирайте ключі, артефакти та інші предмети, щоб розблокувати рівні, місії та союзників.

Вебсайт: littlebigsnake.com

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