Класна онлайн-гра IO - керуйте коптером, продовжуйте стріляти на повне знищення в епічних і напружених боях. Оновлюйте, розвивайтеся та зламуйте перемогу своїми особливими здібностями!

Вебсайт: copter.io

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