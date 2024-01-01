Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Swords and Sandals» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Get ready to enter the arena in Swords and Sandals! In this classic Flash game, you play as a pirate who's down on his luck. During a stormy night, your ship crashes into an iceberg! Now stranded on the island of Doomtrek, you decide to make your fortune fighting in the Arena! You can buy new weapons and armor in the shop that will make you stronger during fights. Win a fight and you'll be payed in gold! If you win enough fights, you will get the chance to fight the Arena Champions. Can you defeat all seven Champions and become king of the arena?

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Swords and Sandals». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.