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Monster Mash

Monster Mash

poki.com

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Monster Mash — це проста клікерна гра, у якій ви об’єднуєте дітей-монстрів у сильніші рівні, щоб отримати остаточний список монстрів! Ви будете заробляти золото та відкривати нових монстрів, органічно просуваючись у грі, а також виконуючи місії. Відкривайте монстрів найвищого рівня та хваліться перед друзями! (І не забувайте повертатися щодня, щоб зібрати офлайн-лут.) Об’єднайте монстрів – ліва кнопка миші. Monster Mash створено DrMop. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

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