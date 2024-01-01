Fruit Wheel

Fruit Wheel

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Вебсайт: poki.com

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Fruit Wheel виводить класичну гру про кавун і Suika на новий рівень! Ретельно прицілюйтеся і стріляйте різними предметами від центру до колеса. Подивіться, як два однакових предмети зустрічаються і зливаються у щось більше та краще! Почніть зі смачних страв і відкрийте нові захоплюючі рівні з рибою, тваринами тощо. Використовуйте магніти, щоб притягувати подібні предмети до епічних комбінацій. Скільки рівнів ви можете розблокувати?

Вебсайт: poki.com

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