Fruit Wheel виводить класичну гру про кавун і Suika на новий рівень! Ретельно прицілюйтеся і стріляйте різними предметами від центру до колеса. Подивіться, як два однакових предмети зустрічаються і зливаються у щось більше та краще! Почніть зі смачних страв і відкрийте нові захоплюючі рівні з рибою, тваринами тощо. Використовуйте магніти, щоб притягувати подібні предмети до епічних комбінацій. Скільки рівнів ви можете розблокувати?

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Fruit Wheel». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.