Створюйте та лопайте групи відповідних бульбашок! У цьому барвистому шутері з бульбашками представлені чотирилистки конюшини, сердечка, музичні ноти та блискавки. Ваша місія полягає в тому, щоб очистити всі фігури якомога швидше. Не дозволяйте Bubble Charms досягти вашого стрільця!

Вебсайт: poki.com

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