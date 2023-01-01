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Gladiatus

Gladiatus

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Вебсайт: lobby.gladiatus.gameforge.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

У браузерній грі Gladiatus на вас чекає бойове життя на піку Римської імперії. Бийтеся з безліччю супротивників у експедиціях і долайте небезпеки підземель. Знайдіть союзників для битви за славу і честь на аренах.

Вебсайт: lobby.gladiatus.gameforge.com

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