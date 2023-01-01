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Cover Orange: Pirates

Cover Orange: Pirates

poki.com

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Cover Orange: Pirates — це гра-головоломка на платформі, де ви повинні складати об’єкти, щоб накрити наших помаранчевих друзів і захистити від кислотного дощу, що насувається. Наш цитрусовий герой повертається, щоб отримати ще більше дій, але цього разу ми в смертоносних водах в оточенні піратів. Перетягніть кожен об’єкт, який вам дозволяє гра, і скиньте їх так, щоб утворити притулок над апельсинами, поки сердита хмара проходить над ними. Не забудьте захопити приховану зірку на кожному рівні! Поділіться Cover Orange: Pirates з сім’єю та друзями, щоб ви могли разом розгадувати ці цікаві головоломки! На кожному рівні ви повинні розміщувати елементи сцени, щоб змінити середовище та захистити апельсини від кислотного дощу злої хмари. Ці елементи сцени можуть бути різними: від трикутного блоку до куль із шипами, що руйнують лід, до самих апельсинів. Використовуйте палець, мишу або клавіатуру, щоб розташувати різноманітні об’єкти, які є у вашому розпорядженні, і скинути їх таким чином, щоб утворити притулок над апельсинами. Перемістіть скриню – WASD, клавіші зі стрілками або вказівник. Опустіть скриню – пробіл Cover Orange: Pirates створено Джонні-К. Грайте в інші їхні ігри-головоломки на платформах Poki: Cover Orange, Cover Orange: Space, Cover Orange: Journey і Cover Orange: Gangsters. Ви можете грати в Cover Orange: Pirates онлайн, не завантажуючи та не встановлюючи безкоштовно за допомогою комп’ютера та мобільних пристроїв на Poki.

Вебсайт: poki.com

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