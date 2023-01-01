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Cover Orange: Space

Cover Orange: Space

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Вебсайт: poki.com

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Cover Orange: Space — це платформна гра-головоломка, у якій ви повинні складати об’єкти, щоб накрити наших помаранчевих друзів і захистити їх від насувається кислотного дощу — у космосі! Наш цитрусовий герой повернувся, щоб отримати більше дій, але цього разу ми у відкритому космосі, тому що хмара токсичного газу переслідувала нас, коли ми випадково потрапили в космос! Все, що вам потрібно зробити, це перетягнути різні предмети у вашому розпорядженні та скинути їх таким чином, щоб утворити укриття над апельсинами. Грізна хмара незабаром промайне. Обов’язково схопіть приховану зірку, коли це трапиться, і переконайтеся, що вас не вдарять краплі дощу чи небезпеки навколишнього середовища, як-от лазерні промені. Є 40 продуманих рівнів із головоломками, які змусять вас почухати голову. Поділіться Cover Orange: Space із сім’єю та друзями, щоб разом вирішувати ці цікаві головоломки на космічну тематику! На кожному рівні ви повинні розміщувати елементи сцени, щоб змінити навколишнє середовище та захистити апельсини від кислотного дощу злої хмари. Ці елементи сцени можуть бути різними: від трикутного блоку до куль із шипами, що руйнують лід, до самих апельсинів. Використовуйте палець, мишу або клавіатуру, щоб розташувати різноманітні об’єкти, які є у вашому розпорядженні, і скинути їх таким чином, щоб утворити притулок над апельсинами. Перемістіть скриню — WASD, клавіші зі стрілками або вказівник. Опустіть скриню — пробіл. Обкладинка апельсина: простір створено Джонні-К. Грайте в інші їхні ігри-головоломки на Poki: Cover Orange і Cover Orange: Journey. Ви можете грати в Cover Orange: Space онлайн, не завантажуючи та не встановлюючи безкоштовно за допомогою настільного комп’ютера та мобільних пристроїв на Poki.

Вебсайт: poki.com

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