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Blumgi Bloom

Blumgi Bloom

poki.com

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Blumgi Bloom — це гра для розрізання мотузок, у якій ви повинні розрізати мотузки, що тримають всі маленькі насіння разом, намагаючись кинути їх прямо в землю, щоб вони зацвіли! Вміло переріжте мотузки, щоб ваше маленьке зернятко летіло на землю, щоб вирости у величезні квіти! Якщо ви застрягли, перевірте пропелер, який дасть вам невеликий поштовх, щоб допомогти вам на вашому шляху! Ви повинні бути розумними, щоб переконатися, що всі маленькі насіння зацвітуть! Наскільки добре ви знаєте геометрію?

Вебсайт: poki.com

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