Droplets

Droplets

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Вебсайт: poki.com

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Droplets - це гра-головоломка, в якій вам потрібно буде допомогти маленьким істотам на ім'я Droplets безпечно спуститися на землю. Крапельки піднялися досить далеко, і їм доведеться стрибнути вниз у безпечне місце. На щастя, на їхніх головах є маленькі пропелери, які забезпечать плавне приземлення — якщо вони зможуть уникнути всіх ворогів. Ця класична флеш-гра тепер знову в HTML 5, тому ви можете грати в неї, коли забажаєте! Чи можете ви безпечно принести Крапельки на землю?

Вебсайт: poki.com

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