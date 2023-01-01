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Gangster Contract Mafia Wars

Gangster Contract Mafia Wars

poki.com

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У цьому стрімкому, напруженому шутері від першої особи ви поставлені на місце вбивці мафії, який бореться за владу проти інших вбивць мафії, вбиваючи ціль за допомогою різноманітної зброї. На початку кожної місії ви отримуєте інформацію про ціль, де вказано місце вашого вбивства у величезному хаотичному місті. Окрім знищення цілей, вам доведеться постійно шукати нещадних ворогів із воюючих мафіозних угруповань. Доведіть себе як найкращого гангстера, виконуючи свої місії до досконалості, набираючи найбільшу кількість вбивств і станьте найкращим професійним вбивцею в місті. Зробіть собі ім'я в Gangster Contract Mafia Wars!

Вебсайт: poki.com

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