Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CubeShot» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

CubeShot — це тривимірний шутер від першої особи, орієнтований на ціль. У цьому дивовижному шутері від першої особи кожен матч – це напружений унікальний досвід. Найкраща гра IO, у яку можна грати в браузері, без завантаження та безкоштовно!

Вебсайт: cubeshot.io

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