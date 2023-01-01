hexanaut.io

Тривимірна багатокористувацька io-гра: захоплюйте шестикутники, оточуючи територію, і станьте королем! Захоплюйте тотеми, щоб отримати додаткові сили. Зачекайте тайм-аут або вбийте всіх ворогів, як у королівській битві. Грайте онлайн безкоштовно в браузері та на мобільному пристрої, без програми чи завантаження.

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