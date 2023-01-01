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Tactics Core

Tactics Core

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Вебсайт: tacticscore.io

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Грайте в Tactics Core безкоштовно на офіційному сайті! Tactics Core — це напружена командна гра MOBA-шутер, яка грає у вашому браузері. Працюйте разом, щоб знищити ворожий командний центр, перш ніж ворог знищить ваш!

Вебсайт: tacticscore.io

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