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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «KingsAge» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

KingsAge — це безкоштовна стратегічна гра на основі браузера, яка розгортається в період Середньовіччя і ставить вас у роль короля.

Вебсайт: kingsage.gameforge.com

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