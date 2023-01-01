Murder — весела гра про вбивство, створена Studio Seufz. Підповзти до короля ззаду і вивести його швидко і тихо. Будьте обережні - якщо він вас спіймає, він відправиться в підземелля разом з вами! Грайте у «Вбивство» та відчуйте, як виглядає життя типового візира-інтригана. Якщо вам це вдасться, ви станете новим королем, але будьте обережні, ваш радник женеться за вашою короною! Спробуйте вбивство онлайн прямо з вашого браузера за допомогою Poki та перевірте свою спостережливість і навички реакції. Ви можете грати в «Вбивство» безкоштовно, але неправильний рух коштуватиме вам життя. Простір — атакуйте й ударяйте (вбивця), дивіться позаду (король). Вбивство створено студією Seufz у Штутгарті, Німеччина.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Murder». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.