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Murder

Murder

poki.com

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Murder — весела гра про вбивство, створена Studio Seufz. Підповзти до короля ззаду і вивести його швидко і тихо. Будьте обережні - якщо він вас спіймає, він відправиться в підземелля разом з вами! Грайте у «Вбивство» та відчуйте, як виглядає життя типового візира-інтригана. Якщо вам це вдасться, ви станете новим королем, але будьте обережні, ваш радник женеться за вашою короною! Спробуйте вбивство онлайн прямо з вашого браузера за допомогою Poki та перевірте свою спостережливість і навички реакції. Ви можете грати в «Вбивство» безкоштовно, але неправильний рух коштуватиме вам життя. Простір — атакуйте й ударяйте (вбивця), дивіться позаду (король). Вбивство створено студією Seufz у Штутгарті, Німеччина.

Вебсайт: poki.com

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