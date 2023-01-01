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Minecraft Classic

Minecraft Classic

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Вебсайт: minecraft.net

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Minecraft Classic — це безкоштовна браузерна версія Minecraft, у яку можна грати з будь-якого пристрою з повною клавіатурою.

Вебсайт: minecraft.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Minecraft Classic». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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