Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Minecraft Classic» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Minecraft Classic — це безкоштовна браузерна версія Minecraft, у яку можна грати з будь-якого пристрою з повною клавіатурою.

Вебсайт: minecraft.net

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