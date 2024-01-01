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STUG — це безкоштовна двовимірна багатокористувацька танкова гра, заснована на навичках, із перебільшеною фізикою рикошету снарядів. Бийтеся з іншими гравцями у повній танковій війні! Одна з найкращих безкоштовних онлайн ігор про танки. Кожен матч — це напружена битва з різними типами танків і здібностями.

Вебсайт: stug.io

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