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Bist.io — це масова багатокористувацька io-гра для танків! Тут ви можете знищувати ворогів, отримувати досвід і вдосконалювати свій танк. Тут ви можете знищувати ворогів, отримувати досвід і вдосконалювати свій танк. Гра створена за мотивами Battle City від NES, тут ви знайдете багато згадок про цю гру.

Вебсайт: bist.io

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