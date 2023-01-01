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Javelin Fighting

Javelin Fighting

poki.com

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Палиці та каміння можуть зламати кістки, але не дозволяйте ворожому спису скинути вас із вашої вежі! Натисніть і перетягніть назад, щоб збільшити силу кидка, щоб збити ворога. Порада професіонала: вдарте їх по голові, і це миттєва перемога! Розблокуйте спеціальні здібності, такі як стрибок і качка, щоб допомогти вам досягти свого рекорду. Управління: миша - прицілитися, визначити силу та стріляти W - стрибати (якщо розблоковано) S - качка (якщо розблоковано)

Вебсайт: poki.com

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