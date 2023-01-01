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Footballwars Online

Footballwars Online

poki.com

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Footballwars.online — це насичена діями багатокористувацька футбольна IO-гра, створена ERIGATOHISHIMA. Одягніть свій футбольний шолом і щитки та готуйтеся приступити до гри. Footballwars.online поєднує в собі спортивну майстерність і витонченість американського футболу з веселим, хаотичним відчуттям гри IO. Ваша мета проста, довести м'яч до кінцевої зони та забити тачдаун! Перемагає команда, яка набрала найбільшу кількість очок наприкінці гри. Грайте у Footballwars.online на Poki безкоштовно та покажіть, що у вас є те, що потрібно, щоб стати зіркою НФЛ! Елементи керування: Миша - Переміщення Про творця: Footballwars.online створено компанією ERIGATOHISHIMA, розташованою в Японії.

Вебсайт: poki.com

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