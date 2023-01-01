Fluffball — весела гра на спритність, у якій ви граєте за дуже слизького пухнастого м’яча. Вам знадобляться точність і передбачення, щоб не випасти з карти! Остерігайтеся швидких поворотів! Нехай ніщо не зупинить вас у пошуках проходження всіх рівнів! ​​Fluffball розроблений Nitrome. Кожен рівень має різні завдання. Гра залишається популярною і досі! Насолоджуйтесь своїми пухнастими пригодами тут, на Poki! Прокотіться до кінця рівня, не впавши! Рухайте — WASD або клавіші зі стрілкамиFluffball створено Nitrome як флеш-гру, а пізніше AwayFL емулювала в HTML5. Грайте в інші флеш-ігри Nitrome на Poki:

Вебсайт: poki.com

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