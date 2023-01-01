Test Subject Arena 2 — це платформна гра від Nitrome. Подорожуйте випробувальною лабораторією і спробуйте втекти від злих учених! Ця гра-платформа помістить вас у таємничу небезпечну лабораторію. Дослідники мають намір використати вас на зло, і ви повинні пройти кожен рівень, щоб втекти. Нападайте на інших піддослідних, щоб вижити! Test Subject Arena розроблено Nitrome. Кожен рівень має різні завдання. Гра залишається популярною і досі! Насолоджуйтесь своїми пригодами тут, на Poki! Елементи керування пояснюються в грі. Цю гру було створено Nitrome як флеш-гру, а пізніше AwayFL емулювала в HTML5 для Poki. Грайте в інші флеш-ігри Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green і Test Subject Blue

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