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Test Subject Complete

Test Subject Complete

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Вебсайт: poki.com

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Test Subject Complete — платформна гра від Nitrome. Подорожуйте випробувальною лабораторією і спробуйте втекти від злих учених! Ця гра-платформа помістить вас у таємничу небезпечну лабораторію. Дослідники мають намір використати вас на зло, і ви повинні пройти кожен рівень, щоб втекти. Нападайте на інших піддослідних, щоб вижити! Test Subject Complete розроблений Nitrome. Кожен рівень має різні завдання. Гра залишається популярною і досі! Насолоджуйтеся своїми пригодами тут, на Poki! Player 1Move - WASDAction - QPlayer 1Move - клавіші зі стрілкамиAction - /Test Subject Complete була створена Nitrome як флеш-гра, а пізніше емульована в HTML5 AwayFL. Грайте в інші флеш-ігри Nitrome на Poki:

Вебсайт: poki.com

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