Змініть силу тяжіння, щоб продовжувати рухатися вперед у G-Switch 2! У цьому футуристичному продовженні ви можете змагатися з 7 іншими гравцями на одному пристрої. Ваша місія полягає в тому, щоб бігати, перекидатися і стрибати далі за всіх. Продовжуйте змінювати напрямок сили тяжіння! Про творця: G-Switch 2 створено Serius Games, творцем G-Switch і G-Switch 3.

Вебсайт: poki.com

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