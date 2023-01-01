Залишайтеся на плаву в найвищому змаганні з водних лиж! У цій пригодницькій грі можна грати проти одного, двох або трьох друзів на одному пристрої. У Tube Jumpers ви повинні підстрибувати вгору, щоб уникнути хвиль, акул та інших небезпек у воді!

Вебсайт: poki.com

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