kORi WALk — це головоломка на спритність, у якій ви намагаєтеся втриматися на двох ногах на підступній платформі з небезпечною водоймою. Щоб керувати своїми кінцівками, вам потрібно використовувати курсор, як рогатку. Клацніть і перетягніть мишу, щоб відійти назад, і відпустіть, щоб випустити свої дурні гнучкі ноги вперед. Зверніть увагу на те, яку ногу ви кидаєте, інакше ви можете плюхнутися у воду і програти гру. Проходьте всілякі короткі та широкі проміжки, не торкаючись води, тисніть прапорці, щоб активувати контрольні точки, і збирайте смачну моркву по дорозі, щоб порівняти результати з друзями. Не забудьте поділитися kORi WALk зі своїми друзями, щоб ви могли порівняти свої результати! Переміщення — натисніть, перетягніть і відпустіть ліву кнопку миші, щоб кинути персонажа kORi WALk створено Korigame. Це їхня перша гра на Poki: Climb Fling. Ви можете грати в kORi WALk безкоштовно на Poki. У kORi WALk можна грати на комп’ютері.

Вебсайт: poki.com

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