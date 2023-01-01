Climb Fling — це головоломка на спритність, у якій ви намагаєтеся дістатися вершини скелелазіння, підкидаючи персонажа в ганчірковій ляльці вгору. Персонаж автоматично хапатиметься за опори для лазіння, які зможе знайти, щоб не впасти з доріжки. Чи вдасться вам досягти останнього рівня? Climb Fling створено Korigame. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати в Climb Fling безкоштовно на Poki. У Climb Fling можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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