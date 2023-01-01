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Water Color Sort

Water Color Sort

poki.com

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Water Color Sort — це гра-головоломка, у якій ваша мета — сортувати рідини за кольором, правильно їх змішуючи. Почніть з переміщення рідин у правильні пробірки, доки в кожній пробірці не буде лише одного кольору. Думайте логічно та знайдіть власний спосіб сортувати різнокольорову воду. Якщо ви застрягли або зробили помилку, ви завжди можете отримати підказку або скасувати свій останній рух! Поділіться сортуванням кольорів води зі своїми друзями та дізнайтеся, хто швидше закінчить гру! Натисніть на бульбашку, щоб вибрати її, а потім натисніть на трубку, щоб скинути вибрану кульку. Виберіть/перемістіть бульбашку – натисніть або клацніть лівою кнопкою миші Сортування кольорів води було створено від VNStart Studio. Грайте в інші ігри на Poki: Emoji Sort Master і Fun Water Sorting. Ви можете грати в Water Color Sort безкоштовно на Poki. У Water Color Sort можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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