Fun Water Sorting — гра-головоломка, у якій ваша мета — сортувати рідини за кольором, правильно їх змішуючи. Почніть з переміщення рідин у правильні пробірки, доки в кожній пробірці не буде лише одного кольору. Думайте логічно та знайдіть власний спосіб сортувати різнокольорову воду. Якщо ви застрягли або зробили помилку, ви завжди можете отримати підказку або скасувати свій останній рух! Поділіться Fun Water Sorting зі своїми друзями та дізнайтеся, хто швидше закінчить гру! Натисніть на бульбашку, щоб вибрати її, а потім натисніть на трубку, щоб скинути вибрану кульку. Виберіть/перемістіть бульбашку – натисніть або клацніть лівою кнопкою миші Fun Water Sorting було створено від VNStart Studio. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати у Fun Water Sorting безкоштовно на Poki. У Fun Water Sorting можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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