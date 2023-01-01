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Emoji Sort Master

Emoji Sort Master

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Вебсайт: poki.com

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Emoji Sort Master — це гра-головоломка, у якій ваша мета — сортувати емодзі, змішуючи їх разом. Перемістіть мохі в правильні пробірки, доки не залишиться лише один тип емодзі в пробірці. Думайте логічно та знайдіть власний спосіб сортувати грайливі емодзі. Якщо ви застрягли або зробили помилку, ви завжди можете отримати підказку або скасувати свій останній рух! Поділіться Emoji Sort Master зі своїми друзями та дізнайтеся, хто швидше закінчить гру! Натисніть трубку або емодзі, щоб вибрати їх, а потім клацніть трубку, щоб відкинути вибрані емодзі. Виберіть/перемістіть емодзі - натисніть або клацніть лівою кнопкою миші Emoji Sort Master був створений VNStart Studio. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати в Emoji Sort Master безкоштовно на Poki. Emoji Sort Master можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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