Market Sort — гра-головоломка, у якій ваше завдання — акуратно розставляти різні предмети на полицях! Ваше завдання полягає в тому, щоб класифікувати різні предмети, знайдені на ринку, як-от тістечка, дорогоцінні камені, хімікати тощо! Перемістіть ті самі об’єкти на праву полицю, поки кожна полиця не міститиме лише один тип об’єктів. Якщо ви застрягли, ви завжди можете перевірити корисні параметри, як-от підказки та кнопки скасування збоку! Чи можете ви прийняти виклик і створити організований і охайний ринок?

Вебсайт: poki.com

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