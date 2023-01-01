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Pack a bag

Pack a bag

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Вебсайт: poki.com

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Ти збираєшся в подорож! Час пакувати валізи та йти. Але ой ой! Здається, у вас занадто багато речей, щоб поміститися у вашій крихітній сумці чи валізі! Вам доведеться використати гарне просторове планування, щоб все туди вмістити. Ось що таке Pack a Bag! На кожному рівні ви отримуєте набір предметів і частину багажу, щоб покласти його. Чим більше рівнів ви граєте, тим більше предметів ви отримуєте, тому все може стати досить складним. Не хвилюйтеся, якщо ви застрягли, ви завжди можете попросити корисну підказку або видалити один із предметів, які вам потрібно спакувати. Чи маєте ви просторове уявлення, щоб пройти кожен рівень Pack a Bag?

Вебсайт: poki.com

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