Stupidella 3

Stupidella 3

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Stupidella повертається для третьої гри, повної дивних, диких і дурних пригод! У цій версії історії Попелюшка не повернулася до свого нормального стану, коли годинник пробив дванадцяту. Натомість вона стала Ступіделлою! Косіть траву, позуйте для відомої картини, розшифровуйте письмена стародавніх цивілізацій або вирощуйте кавуни - вона може все! Все, що їй потрібна, це ваша допомога, щоб знайти правильне рішення, яке не завжди легко знайти. Не хвилюйтеся, якщо ви застрягли на важкому рівні, ви завжди можете попросити корисну підказку, яка допоможе знайти правильне рішення. Чи можете ви знову допомогти Ступіделлі? Третій раз принадність!

Вебсайт: poki.com

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