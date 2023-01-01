Bubble Trouble 3 — це аркадна гра, яка стріляє бульбашками, яку також називають Bubble Struggle. Ваше завдання — підірвати всі кулі на екрані своїм вірним гарпуном. Встаньте прямо під міхур, щоб вистрілити з гарпуна вгору, і спостерігайте, як міхур множиться. Тепер лопайте щойно з’явилися бульбашки, які знову будуть розмножуватися, поки не стануть достатньо малими, щоб їх можна було повністю знищити. Зверніть увагу на те, щоб будь-якою ціною ухилятися від бульбашок, оскільки ви програєте раунд, якщо бульбашка торкнеться вас. У третій частині є режим для двох гравців, тож тепер ви можете насолоджуватися цим досвідом зі своїми друзями. Ця класична флеш-гра точно викличе ностальгію. Bubble Trouble 3 створив Kresimir Cvitanovic, розробник гри з Хорватії. Грайте в інші їхні легендарні ігри на Poki: Bubble Trouble, Bubble Trouble 2. Ви можете грати в Bubble Trouble 3 безкоштовно на Poki. У Bubble Trouble 3 можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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