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Ping Pong Chaos

Ping Pong Chaos

poki.com

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Ping Pong Chaos — онлайн-гра в пінг-понг, створена New Eich Games. Грайте в пінг-понг, стрибаючи, щоб бити м'яч на спортивних аренах, у барах і в горах. Спробуйте різні режими обертання та кульки для додаткового задоволення. Грайте проти комп’ютера або друга в режимі турніру. Ping Pong Chaos створений New Eich Games, творцями Rooftop Snipers 2, Getaway Shootout і Tube Jumpers.

Вебсайт: poki.com

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