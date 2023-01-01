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Ducklings.io

Ducklings.io

ducklings.io

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Ducklings — мила IO-гра, де ви — турботлива качка, яка підбирає загублених каченят зі ставка. Ви плаваєте навколо, щоб зібрати якомога більше загублених каченят, щоб безпечно доставити їх до свого гнізда. Однак є заковика, оскільки ви не єдиний дбайливий батько-качка в ставку; інші качки намагатимуться викрасти у вас ваших каченят, щоб отримати честь і покращити ваше гніздо за їх порятунок. За кожне врятоване каченя ви переходите на наступний рівень. Ви закінчили гру після рівня 400! Обов’язково уникайте цих інших качок і захищайте своїх каченят якомога краще... О, і остерігайтеся моторних човнів у ставку, оскільки вони вас переїдуть.

Вебсайт: ducklings.io

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