Narrow.One — це тривимірна багатокористувацька гра зі стрільбою з лука, розроблена Pelican Party Studios. Візьміть участь у стрімкій стрільбі з лука, де ви та ваші товариші по команді намагаєтеся захопити ворожий прапор на красиво оформленій арені замку. Вам дозволено використовувати лише лук і деякі стріли, тому переконайтеся, що ви прицілилися в точку, а рефлекси були швидкими. Запросіть своїх друзів зіграти з вами та насолоджуйтесь гострими відчуттями від спільної боротьби з суперниками. Narrow.One - це маса задоволення!

Вебсайт: narrow.one

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